شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تصدر إرشادات جديدة للركاب للحفاظ على الحقائب والمتعلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الثلاثاء، حرصها الكامل على أية متعلقات أو حقائب تخص ركابها، وقالت إنه في إطار حرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين علي متن رحلاتها الجوية تقدم الشركة بعض الإرشادات الهامة الواجب علي المسافرين اتباعها أثناء السفر وذلك علي النحو التالي:

- يجب علي الراكب الاحتفاظ بأي متعلقات ثمينة ، النقود المسموح بها، إلكترونيات، مواد قابلة للكسر وغيرها فى حقيبة اليد المسموح باصطحابها علي متن الطائرة مع ضرورة عدم وضع هذه الأشياء في الحقائب التي يتم وضعها في عفش الطائرة ، وفي حال مخالفة ذلك تصبح هذه المتعلقات مسئولية الراكب الشخصية وفقا لقوانين وتشريعات الطيران الدولية .

- نؤكد لعملاء مصرللطيران أن حقائبهم مؤمن عليها طبقا لاتفاقات دولية ملزمة لجميع شركات الطيران لذلك في حال تأخر وصول حقائب الراكب مع الرحلة لأي سبب ما ، يجب عمل محضر بفقدان الحقائب في محطة الوصول من خلال موظف محطة مصر للطيران .

- وفي هذه الحالة يمكن للراكب شراء المستلزمات الضرورية له لحين وصول الحقائب مع أهمية الاحتفاظ بالفواتير وإرسالها للبريد الالكتروني [email protected] كما يمكن التواصل مع هذا البريد الإلكتروني فى حالة التاخير أو حدوث تلف للحقائب أو فقد أغراض منها وذلك خلال سبعة أيام من الوصول حتى يتم التعويض .

- أما الحقائب المفقودة فيتم البحث عنها لمدة 21 يوما وإبلاغ الراكب بوصولها وتسليمها له، إنما في حال عدم الوصول إلي الحقائب خلال هذه الفترة يتم تحويل الملف للتأمين لصرف التعويض المناسب للحقائب.

- يجب على الراكب في حال السفر بأشياء قابلة للكسر وبخاصة إذا كان حجمها كبير لا يمكن اصطحابها علي متن الطائرة فلابد أن تكون مغلفة تغليف المصنع وهو اكثر الطرق أمانا لنقلها لضمان وصولها في افضل حالة

- في حال وجود شكوى في جميع مراحل السفر برجاء مراسلة مصرللطيران على البريد الإلكتروني [email protected]