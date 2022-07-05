شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رواندا بذكرى عيد التحرير والرأس الأخضر بالعيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى نظيره الرواندى بول كاجامى، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.