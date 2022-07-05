شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون فى الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور إبراهيم الدخيرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية،

اللقاء تناول آفاق وآليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة الأزمات والجوائح التي يشهدها العالم.

وبحث "القصير والدخيري" أيضا الخطة التنفيذية للبرنامج العربي للأمن الغذائي المستدام والذي أعدته المنظمة ويهدف إلى حل المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في الوطن العربي وأفريقيا من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد.

القصير أكد على ضرورة التكامل والتعاون بين الدول العربية والإفريقية من أجل حسن استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها هذه الدول والاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى أن مصر سوف تطرح رؤية متكاملة أمام قمة المناخ وذلك بالتعاون مع جميع المنظمات الإقليمية المعنية بالزراعة والغذاء بهدف دعم وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية والإفريقية .

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور كامل السيد رئيس المكتب الاقليمي للمنظمة بالقاهرة