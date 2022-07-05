شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل شادرا مخالفا لبيع الأضاحى بقطاع هضبة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملة اسفرت عن فض وإزالة شادر مقام تحت الضغط العالي بمنطقة أ وقد تم اخلاء الشادر بالكامل وإزالته وخروج المواشي خارج قطاع هضبة الأهرام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

ويأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتنفيذآ للقرار الصادر من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق للحفاظ علي المظهر الحضاري وفي حال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة .

وتواصل محافظة الجيزة حملاتها التمشيطة لإزالة الشوادر المخالفه واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .