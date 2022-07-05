شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى: التكليف مازال ساريا لجميع الخريجين ولا صحة لإلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، أن تكليف خريجة كليات العلاج الطبيعى "حكومى-خاص" مازال ساريا، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن إلغائه، لافتا إلى أنه شارك باجتماع مع لجنة التكليف العليا بوزارة الصحة والسكان بشأن التكليف، ولا يوجد أى حديث بخصوص الإلغاء.

كان الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، قال إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، واللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، قد وافقوا على تكليف دفعة 2020 من خريجى كليات العلاج الطبيعى كاملة "الخاص والحكومى"، مشيرا إلى أن النقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامى سعد، طلب بدوره من الوزير تكليف دفعة 2020 و تصور وأفكار للدفعات المقبلة، لافتا إلى أنه بناء على ذلك تم الموافقة على كل خريجيىن الدفعة.