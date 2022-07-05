شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترفع مخلفات ترعة بقنا استجابة لشكاوى "صوتك مسموع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استجابت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل مشكلات المواطنين والتفاعل معهم ، للشكوى التى أرسلها الأهالي من انتشار المخلفات الخاصة بترعة قرية كوم شافع بمحافظة قنا مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة .
تواصلت مبادرة "صوتك مسموع" على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، وتم نزول حملة من مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة الرى وتم رفع مخلفات حفر ترعة بقرية كوم شافع، وتم إزالة أسباب الشكوى.
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية وسائل الاتصال بمبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى ومتابعة حلها:
1. عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)
2. رقم الخط الساخن (15330
3. الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo
4. البريد الإلكتروني [email protected]