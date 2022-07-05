شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة تحتفل بتجليس الأنبا بيسنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، باستقبال وتجليس أسقف الإيبارشية الجديد ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبى بجبل أبنوب، الأنبا بيسنتى، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول في أسيوط الجديدة، بحضور 22 من أحبار الكنيسة.

وأقيمت صلوات العشية والتجليس وتلاوة تقليد الأسقفية وتوقيع الأحبار الحاضرين عليه، وتضمن الاحتفال من بعد التجليس عددًا من الكلمات، أختتمت بكلمة لنيافة الأنبا بيسنتى.

وشارك فى التجليس من أحبار الكنيسة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير ، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا إرميا الأسقف العام ، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر ، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات والنائب البابوي لإيبارشية أبنوب منذ رحيل مثلث الرحمات الأنبا لوكاس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبري.

وحضر حفل التجليس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، واللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والأستاذ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، والأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة ، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية.



وصول الأنبا بيسنتى



جانب من القداس