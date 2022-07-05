شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "القومى لأسر الشهداء" يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر أمين عام المجلس خلال برقيته عن خالص تمنياته للرئيس بأن ينعم الوطن بدوام التقدم والإزدهار، وأن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات .

كما بعث أمين عام المجلس ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والوزراء والمحافظين.