شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمين للمعينين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2018 والمعينين بقرار جمهوري رقم 265 لسنة 2022 اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد.

وهنأ رئيس مجلس الدولة، الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم علي أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلي ضرورة محافظتهم علي هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.