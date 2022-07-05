شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن 6 مناطق فى القاهرة لمدة 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مناطق "المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا "عزبة الهجانة سابقا"، بالقاهرة، انقطاع فى مياه الشرب مساء غد الأربعاء.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن سبب الانقطاع، هو أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات لخط 1200مم.

ويبدأ انقطاع الخدمة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، حتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس بعد غد.

وأكدت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.