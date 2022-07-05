شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتحفظ على تليفونات محمولة تم ضبطها بلجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) أمام (1918) لجنة امتحانية الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 100 ألف و315 طالب و طالبة.

كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "علم النفس، وعلم الاجتماع"، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)".

وقد حرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (4) حالات غش في مادة الرياضيات التطبيقية منها (حالتين بمحافظة الشرقية وحالتين بمحافظة أسيوط) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

جدير بالذكر، أن يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)".