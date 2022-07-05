فى الصحراء والجبال.. أفضل 5 متنزهات ومحميات طبيعية بمصر ..إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - اهتم موقع السفر والسياحة الشهير "لونلى بلانت" بتسليط الضوء على أفضل المتنزهات الوطنية والمحميات فى مصر، وقال تحت عنوان " أفضل الحدائق الوطنية فى مصر تضم الصحارى والجبال وشعاب البحر الأحمر"، إن مقاصد مصر السياحية لا تقتصر فقط على التاريخ، ورغم انبهار العالم بثرواتها التاريخية مثل الأهرامات ومقابر الفراعنة والمعابد الشاهقة، إلا أنها تتمتع بطبيعة ساحرة تشمل الصحارى والجبال والبحار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012