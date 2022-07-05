أخبار مصر

عيار 21 يسجل 977 جنيها.. أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات (إنفوجراف)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 977 جنيها.. أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي 10 جنيهات لينزل الذهب دون أدني مستوى في 3 أشهر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 977 جنيها للجرام مقابل 987 جنيها للجرام أمس بقيمة تراجع كبيرة بسبب هبوط ملحوظ فى الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المصرية.

 

 

 

عيار 18 سجل 837 جنيها

 

عيار 21 سجل 977 جنيها

 

عيار 24 سجل 1117 جنيها

 

الجنيه الذهب 7816 جنيها

 

أونصة الذهب 1804 دولارات

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا