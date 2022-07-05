شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 977 جنيها.. أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي 10 جنيهات لينزل الذهب دون أدني مستوى في 3 أشهر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 977 جنيها للجرام مقابل 987 جنيها للجرام أمس بقيمة تراجع كبيرة بسبب هبوط ملحوظ فى الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المصرية.