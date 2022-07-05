شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ثانى أيام العيد، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- شبورة مائية خفيفة صباحا حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة

- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا