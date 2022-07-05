شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض عسكرى ضخم فى الجزائر احتفالا بالذكرى 60 للاستقلال .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، في منتزه الصابلات بالعاصمة الجزائرية أضخم استعراض عسكري منذ 33 عاما، وذلك احتفالا بمرور 60 عاما على ذكرى استقلال الجزائر.

يشهد الاستعراض حضور كبار المسؤولين، يتقدمهم رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، والفريق الأول رئيس أركان الجيش الجزائرى السعيد شنقريحة.

وفي البداية، قدم رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، مع الفريق الأول السعيد شنقريحة، التحية لمختلف القوات الجزائرية على غرار القوات البحرية، الجوية البرية، الخاصة وأيضا أشبال الأمة.

كما قامت القوات الجزائرية، بإطلاق المدافع، معلنة انطلاق الاستعراض العسكري الأضخم من نوعه منذ 33 عاما.

ووضع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون صباح اليوم الثلاثاء، إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلّد لأرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية.

تشهد العاصمة الجزائرية منذ الساعات الأولى من يوم الثلاثاء حضور أعداد كبيرة ممن أرادوا حضور ومشاهدة الاستعراض العسكري الذي تنظمه قوات الجيش احتفالا بعيد الاستقلال.



ذكرى عيد الاستقلال فى الجزائر



استعراض عسكري هو الأضخم في الجزائر