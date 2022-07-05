شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر الأكسجين والأدوية وكافة المستلزمات الطيية بجميع المستشفيات خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد، لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والاحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال أيام العيد والتفتيش على محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين واستيفائه الاشتراطات الصحية مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجـزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم .

وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين .

وأضاف الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون

( 0226840902 –0224823314 )

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل لضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية ، بالاضافة إلى عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة ، وتكثيف المرور والتفتيش على محال بيع اللحوم والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها ، والقيام بتكثيف اعمال مكافحة الحشرات .

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية انه تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.