شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: صرف معاشات بقيمة 20.5 مليار جنيه شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس الإثنين، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية التي يعقدها الحزب مع عدد من السادة المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا.

حضر اللقاء النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالحزب، وسامي عبد الهادي، محمد سعودي نائبي رئيس هيئة القومية التأمين الاجتماعي، كما حضر اللقاء مجموعة من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، على استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.

واستهل اللواء جمال عوض كلمته بالحديث عن ملف المعاشات وأكد أن أقل معاش يتم صرفه حاليا هو 1022 جنيهًا، لافتًا إلى أن الهيئة تتعامل مع 10.6 مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة 20 مليار ونصف شهريًا وأن الهيئة تصرف حقوق تأمينية 36 مليار في السنة (منحة زواج ومصاريف جنازة للمتوفى ومعاش ٣ شهور ومنحة عاجلة) وأن جميع ما تم صرفه في العام 2021 يقدر بـ 282 مليار جنيه و أن قوة العمل المقررة وفق الجهاز المركزي للمحاسبات هو 26 مليون مواطن منهم فقط 13.8 مؤمن عليهم بينما الباقي يعملون تحت مظلة اقتصاد غير رسمي، الأمر الذي يوضح مدى حجم القطاع المهدر.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن إجمالي أموال التأمينات يبلغ 475 مليار جنيهًا و81٪؜ من المبلغ يتم استثماره في سندات وأذون خزانة، وهناك ودائع بقيمة 71 مليار.

وكشف رئيس الهيئة، أنه بحلول شهر يوليو عام 2023 سيكون لدى الهيئة منظومة حاسب جديدة ومتطورة بحيث تتيح للمواطنين كل الإمكانيات من خلال الهاتف المحمول ولفت إلى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وتابع أنه في حالة مرض صاحب المعاش، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلم كارت ميزة، وذلك بدون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف، عن الكروت الزرقاء.

وكشف أن صاحب المعاش والمستفيد، يمكنه تحويل المعاش على أي حساب جاري، عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

ولفت أيضا أنه يمكنه تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بالتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية، لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.