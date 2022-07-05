شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لبناء صف قيادى ثانى لتحسين خدمات المواطنين وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنفيذ 126 دورة تدريبية خلال العام التدريبى 2021 / 2022 ، لعدد 5509 متدربين من كافة المحافظات و و بإجمالى 788 يوم تدريبى ، خلال 159 أسبوع تدريبى، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات ، و تذليل كافة العقبات أمامهم و تدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية و رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وكشف شعراوى عن الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الجديدة 2022/2023 بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التى تتعاون معها الوزارة فى ملف التدريب ، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندى ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال .

وقال شعراوى، إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التى تم عقدها مع ممثلى المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء ، موضحا أن الخطة التدريبية اشتملت على 40 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة منها 14 دورة تدريبية موجهه للعاملين والقيادات فى برنامج حياة كريمة خلال شهر يونيو 2022.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجى دورات إعداد المدربين TOT فى 6 دورات تخصصية لصقل مهاراتهم فى منهجيات الادارة والقيادة الفعالة بالتعاون مع المركز الاقليمى للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل للاستفادة بهم كمدربين لدورات : أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا ، و ادارة المخاطر واستمرارية الأعمال ، و التخطيط الاستراتيجى ، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة ، و إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل ، و المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة ، سواء التى سيتم تنفيذها فى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات .

وأوضح اللواء شعراوى أنه تم من خلال الخطة تنفيذ ورشة عمل لوحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما نفذ مركز سقارة للتدريب ورشة عمل لخريجى آخر 3 سنوات من دورات اعداد المدربين لتنقيح 40 حقيبة مشروع تخرج لإدراج المتميز منها فى خطة المركز للعام 2022/2023 ، مع تنفيذ 17 دورة و ورشة عمل لبرنامج "حياة كريمة" لعدد 540 متدرب ، اضافة الى دورات التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات ، وتنمية مهارات القيادات ، و إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية ، و التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى لوظائف القيادات لدرجه مدير عام ورئيس ادارة مركزية ، و إعداد مدير تدريب محترف ، و تحسين خدمات المراكز التكنولوجية ، و ريادة الأعمال و إعداد و تحليل و تقييم دراسات الجدوى.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2021/2022 ، خاصة ما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية و الصف الثانى ، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 ، كما اهتمت الوزارة بالمراكز التكنولوجية و الإعلام و إدارة شبكات التواصل الإجتماعى ، و الإدارات الهندسية ، ووحدات التحول الرقمى ، و وحدات الحماية المجتمعية المستحدثة من الوزارة فى المحافظات مثل وحدات تكافؤ الفرص و حماية الطفل و السياسات السكانية و حقوق الإنسان و القيادات التنفيذية النسائية المتميزة ، موضحا أنه تم التركيز على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات ، والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة ، بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإدارى بالمحافظات .

و تابع شعراوى أن الخطة التدريبية قامت بزيادة مساحة التدريب التفاعلى ، و تنفيذ دورات متقدمة لخريجى دورات اعداد قادة المستقبل فى 8 مجالات هى نظم المعلومات الجغرافية و ادارة المشروعات و تصميم الشبكات و تحليل البيانات و بناء القدرات الشخصية والقيادية و ادارة الأزمات و حماية الطفل و حماية حقوق الإنسان ، كما تم تطوير قاعات التدريب وادوات العرض والتدريب التفاعلى الذكى ، و التطوير الشامل لمعامل الحاسب الآلى و معمل اللغات ، ونفذ مركز سقارة مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات فى مجال الادراك والوعى بما تقوم به الدولة و الوزارة من مشروعات قومية و خطط و استراتيجيات و توجهات ( مصر ...أين و إلى أين ؟) مؤكدا مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الدورات التدريبية للحد من فيروس كورونا للحفاظ على المتدريبن والمدربين .

وأوضح شعراوى أنه تم اضافة العديد من الدورات للخطة التدريبية للتوافق مع المستجدات الحادثة على القوانين المتعلقه بالعمل فى المحليات ، من ابرزها قوانين الإعلانات والمحال العامة و تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والخطة الاستراتيجية للسكان ، كما تم تنظيم ورش عمل متخصصة لمديرى مكاتب مشروعك بالمحافظات ، ومنسقى و مديرى التخطيط و رؤساء المراكز والمدن للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" و رؤساء وحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية مطالبا السادة المحافظين خلال الخطة التدريبية الجديدة بضرورة أن تشمل الترشيحات خلال جميع العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية ممن تنطبق عليهم الشروط التى يتم إرسالها لكافة المحافظات .

وأضاف شعراوى أن الخطة التدريبية استهدفت عدد من الإدارات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة وغيرها من الادارات والوحدات التنظيمية بالمحافظات ، موجها السادة المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التى تم تنفيذها فى مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب فى جهات عملهم ، وقياس مدى التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.