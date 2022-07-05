شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تعلن عن جائزتها الشعرية "عاصمة الثقافة فى عيون الشعراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا حول إطلاق منظمة الإيسيسكو جائزتها الشعرية "عاصمة الثقافة في عيون الشعراء".

وقال التقرير إن مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها هو المشرف على تنظيم هذه الجائزة، حيث تنقسم إلى قسمين: (الأول) جائزة قصيدة القاهرة مدينة الألف مئذنة، و(الثاني) جائزة الرباط عاصمة الأنوار، ويأتى ذلك في إطار أنشطة احتفالات القاهرة والرباط عاصمتي الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، ضمن برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

وأضاف التقرير أن الهدف من الجائزة الشعرية للإيسيسكو "عاصمة الثقافة في عيون الشعراء" هو المساهمة في الاهتمام بالموروث الثقافي والحضاري والتاريخي للعاصمتين القاهرة والرباط، وجهودهما في تعزيز الثقافة الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي، فضلاً عن تشجيع فرص التلاقي الثقافي والمعرفي والانفتاح على الحضارات، وتحفيز الإبداع الشعري الفصيح في وصف المدن العربية، وكذلك نشر الوعي بجماليات اللغة العربية وكنوزها المرتبطة بالتاريخ العربي وتراثه الأصيل.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم تقييم القصائد المشاركة في الجائزة من قِبل لجنة متخصصة من منظمة الإيسيسكو وشعراء متميزين؛ لاختيار ثلاثة فائزين عن كل قسم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على ألفي دولار أمريكي، والثاني على ألف وخمسمائة دولار، والثالث على ألف دولار، بالإضافة إلى منحهم شهادات تقدير، كما ستقوم الإيسيسكو بطباعة أفضل القصائد المشاركة في ديوان شعري خاص.

وأضاف التقرير أنه يتطلب الترشح للجائزة استيفاء الشروط الآتية:

-أن يتقدم المتسابق بقصيدة واحدة فقط.

-أن تتناول القصيدة عاصمة واحدة فقط ( القاهرة - أو الرباط).

-أن تكون القصيدة المقدمة باللغة العربية الفصحى، وموزونة على قالب الشعر العمودي أو الحر.

-ألا تقل القصيدة عن عشرين (20) بيتًا عموديًا، أو ثلاثين (30) سطرًا على التفعيلة.

-أن تكون القصيدة أصيلة، ولم يسبق نشرها ورقيًا أو إلكترونيًا، ولم تشارك في مسابقات أخرى.

وأوضح التقرير أنه يجب إرسال القصائد بصيغتي (PDF) و(WORD)، مع سيرة ذاتية مُختصرة للمترشح في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2022 إلى منظمة الإيسيسكو، من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]، علي أن يتم الإعلان عن الفائزين من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني، وعبر رسائل رسمية إلى الفائزين.