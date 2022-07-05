شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يوجد قوائم انتظار لمرضى الاعتلال الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار ، متحدث وزارة الصحة، إن مبادرة الاعتلال الكلوي نشأت من رحم المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، والتي كشفت عن أن هناك 20 مليون مواطن يعانون بنسب مختلفة من ارتفاع ضغط الدم، والتي من أسبابها اعتلال الكلي.

أضاف متحدث الصحة في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، يتم تدقيق الوضع الوظيفي للكلي من خلال فحص مباشر، حيث يتم تقسيم الخلل إلى خفيفة ومتوسطة وشديدة ويتم تقديم العلاج المناسب لها أو الإحالة إلى المراكز المتخصصة ، مضيفا: "كل المبادرات الرئاسية تتحمل الدولة تكلفة الكشف والعلاج بالكامل بالمجان"، ولا يوجد قوائم انتظار لمرضى الاعتلال الكلوى".

وحول استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، قال: سيتم تكثيف المرور على أماكن التجمعات خلال عيد الأضحى للوصول الى أعلى معدلات الأمان في التغذية خلال فترة الأعياد ، مع نشر فرق التواصل المجتمعي في الأماكن المزدحمة، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والمستشفيات وإلغاء الإجازات غير الضرورية مع توافر الكوادر الطبية.