شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يكرم وكيل وزارة الموارد البشرية لبلوغه سن التقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، الحفل الذي أقامته الوزارة، لتكريم آمال لبيب وكيل الوزارة للموارد البشرية، وأحمد يوسف المدير العام للإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، بمناسبة بلوغهما سن التقاعد.

وأشاد الوزير بدور آمال لبيب، مؤكدا بأنها كانت مثالا للسيدة المصرية التى حرصت طول الوقت على حبها للعمل واتقانها له، مشيرا إلى أنها شاركت في العديد من المهام على أكمل وجه، كما تركت من خلفها عاملين قادرين على تحمل تلك المسؤولية الكبيرة بالإدارة، وذلك لأهميتها للديوان العام بالكامل والعاملين به .

كما أشاد سعفان، بدور مدير المكتب الفنى، مؤكدا أنه كان مثالا للأخلاق النبيلة والتفاني في العمل، مشيرا إلى أنه حمل على عاتقه لفترة طويلة مشكلات المديريات وأسهم في حلها، وكذلك دوره البارز في مكتب الملحقية العمالية بالسفارة المصرية بالكويت، والذي لم يسبقه إليه أحد قبله ولم يصل إليه أحد من بعده حتى الآن .

وأهدى الوزير، آمال لبيب، هدية تذكارية، تقديراً لدورها البارز خلال الفترة التي قضتها كوكيل للوزارة، وما قبلها لخدمة العاملين بالوزارة وتذليل وحل المشكلات التى تواجههم أثناء تأدية العمل داخل الديوان ، وكذلك تطوير آليات العمل داخل الإدارة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما أهدى الوزير مدير عام المكتب الفنى ، المصحف الشريف ، تقديراً لدوره الفعال خلال الفترة التي قضاها في إدارة المكتب الفنى للوزير، وما قبلها من رئاسة المكتب العمالي بدولة الكويت ، وما قدمه للعمالة المصرية وإسهامه في حل مشكلاتهم وتوفير فرص عمل لائقة لهم .