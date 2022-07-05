شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يعلن عن 2752 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 2752 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 35 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2022.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والفيوم، والغربية، والدقهلية، والوادي الجديد، ودمياط، وأسيوط، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج .

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 310 فرد أمن براتب 3400 جنيه، و 176 عامل إنتاج، و 7 فنى صيانة كهرباء، و 7 فنى صيانة ميكانيكا، و 5 فنى تشغيل مواسير، و12 عامل مخزن، و 5 سائق كلارك، و 7 أمين مخازن .

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في مهندس كهرباء، و 5 مراقب جودة، و رسام هندسي، و 3 فني كهرباء، و 3 فنى إعلانات، و15 عامل إنتاج، و 2 كهربائي، و سائق .

وفي المنوفية مطلوب 30 مسئول ائتمان، و 100 أخصائي خدمات مالية فردى وجماعى، و مهندس نسيج، ومهندس انتاج، ومهندس كهرباء، و 33 مندوب مبيعات، و 100 أخصائي بيع بالتليفون، و 20 محضر طلبيات، و 10 سائقين، و 10 عاملات فرز، و 5 عمال مخازن، و 5 عمال إنتاج، و فنى كهرباء، وفني ميكانيكا، وفني صيانة .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت : 30 وكيل تأمين، و 20 مندوب تسويق، و 20 مندوب مبيعات، و 15 محصل، و 15 سائق، و 10 مساعد تمريض، و 10 خدمات معاونة .

وفي دمياط والبحيرة مطلوب: مهندس ميكانيكي ، و 20 مسئول ائتمان ، و 150 فرد أمن، و 2 سائق لودر، و فنى ميكانيكا وكهرباء، و 10 عاملات عاديات .

وفى المنيا 21 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه منها: 9 منسق فردي، و 5 مسئول تمويل، و 3 مدرس رياض أطفال، و 3 مدرس لغة إنجليزية، ومديرة حضانة.

كما تم توفير فرص عمل بالفيوم والوادي الجديد تمثلت في : مهندس كهرباء، و مهندس ميكانيكا، و 5 محاسبين، و 10 مندوب مبيعات، و5 مبيعات معارض، و 30 أخصائي خدمات مالية، و 30 عامل خدمات، و 10 سائقين .

وفي أسيوط مطلوب: 1300 مدربين جليسات مسنين، 10 طباخ، و 8 مساعد طباخ، و 15 كبابجي، و 10 مساعد كبابجي ، و 10 كابتن اوردر، و 8 ويتر، و 2 استيور، و 6 عامل تجهيز وتحضير، و 29 أخصائي تمويل، و20 عامل خدمات .

أما في سوهاج الوظائف المتوفرة هي: 3 مراقب كنترول، و 3 مراجع، و 3 خدمة عملاء، و 30 سائق.