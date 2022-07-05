شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مصر الجديدة لأداء امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان الامتحانات بمدارس مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الديناميكا .

وشهدت لجان مدرسة طبرى الحجاز بمصر الجديدة، إجراءات أمنية مشددة ، لتأمين محيط اللجان ، فضلا عن التأكيد على الطلاب بمنع اصطحاب الموبايل داخل اللجان ، والتفتيش بالعصا الاليكترونية .

ويؤدى طلاب الشعبة العلمية ، بالثانوية العامة اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" الامتحان في مادتى "علم النفس، وعلم الاجتماع"، على أن يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية"، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.