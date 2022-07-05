شكرا لقرائتكم خبر عن 72% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لمواجهة ذبح الأضاحى بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الرقابة خلال العيد لمواجهة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة خلال العيد لمواجهة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات.

وأيد 72% من القراء تكثيف حملات الرقابة خلال العيد لمواجهة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات، بينما عارض 28% من القراء تكثيف حملات الرقابة خلال العيد لمواجهة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات.