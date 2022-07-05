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قبل ما تشترى الأضحية.. اعرف مواصفات الخروف السليم

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القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من النصائح للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وجاءت النصائح كالتالي:

 

 

1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.

 

 

2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة. 

 

 

 3- أن يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل  أو مطأطأ الرأس  أو الراقد.

 

 

4- تأكد من أن الخروف  قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .

 

 

 5- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .

 

 

 

6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو احمرار.

 

 

7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.

 

 

8- فحص أسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

 

 

 

9-الضغط على  جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

 

 

 

10 - التعرف  على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر  وفحص الفخذ.

 

 

11- يفضل أن يكون حجم لية الخروف صغيرة او متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

 

 

12- ملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية و خلوهما من آثار الاسهال .     

 

 

13-  أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.

 

 

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