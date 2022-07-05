شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى منافذ وزارة الزراعة خلال عيد الأضحى المبارك.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور ممدوح السباعى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة ، عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقةالمواطنين بأسعار تنافسية.

ورفعت وزارة الزراعة، درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم حيث تمعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي اية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة خلال أيام عيدالأضحى و التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها .

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار اللحوم فى منافذ وزارة الزراعة خلال عيد الأضحى.

1- طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة "خير مزارعنا لأهلينا" لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

2- اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج.

3- طرح الأضاحى الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.