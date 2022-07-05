شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القطارات الإضافية بخطوط السكة الحديد بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية ابتداء من أول أمس الأحد وتستمر حتى 2022 ـ 7 ـ 20 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وننشر خطوط ومواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك..

أولا:

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3/7 حتي 20/7 كالتالي :

• قطار 1940ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.55 .

• قطار 1941 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05 .

• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتي ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 13.35 .

• قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتي ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00 .

• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 8.55 .

• قطار 1937 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10.30 .

• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 8.55.

• قطار 1935 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

ثانيا:

تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3/7 حتي 19/7 كالتالي :

• قطار 2202 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05.15 .

• قطار 2203 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55

• قطار 2204 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 23.05 .

• قطار 2205 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

ثالثا :

تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وابو الريش كالتالي :

• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.20 .

• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

• قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.05.

• قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

• قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04.45.

• قطار 2029 تحيا مصر لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

• قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.40.

• قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .

• قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20.

• قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.