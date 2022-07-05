شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القطارات الإضافية بخطوط السكة الحديد بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
وننشر خطوط ومواعيد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بمناسبة عيد الأضحى المبارك..
أولا:
تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3/7 حتي 20/7 كالتالي :
• قطار 1940ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.55 .
• قطار 1941 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05 .
• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتي ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 13.35 .
• قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتي ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00 .
• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 8.55 .
• قطار 1937 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10.30 .
• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 8.55.
• قطار 1935 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.
ثانيا:
تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3/7 حتي 19/7 كالتالي :
• قطار 2202 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05.15 .
• قطار 2203 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55
• قطار 2204 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 23.05 .
• قطار 2205 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.
ثالثا :
تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وابو الريش كالتالي :
• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.20 .
• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.
• قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.05.
• قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.
• قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04.45.
• قطار 2029 تحيا مصر لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.
• قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.40.
• قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .
• قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20.
• قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.