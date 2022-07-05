شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 5/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 35: 3
موعد صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:43
موعد صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:07
موعد صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 3:32 م
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:10
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:44 م
وقت صلاة العشاء 8:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:26 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:09