شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال "الكا" لرمسيس الثانى من الجرانيت الأحمر واكتشف بميت رهينة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصنع تمثال الكا للملك رمسيس الثانى بمتحف آثار الغردقة من مادة الجرانيت الأحمر، والذى اكتشف ديسمبر من عام 2019 بجوار معبد بتاح الكبير فى العاصمة القديمة منف بمنطقة ميت رهينة بالقرب من القاهرة.

- يمثل هذا التمثال تصويراً "لكا" الملك رمسيس الثاني ( حوالي 1279 -1213 ق.م من الأسرة الـ 19 التاسعة عشرة

يبلغ ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال 105 سم وعرض 55 سم وسمك 45 سم، يصور الملك رمسيس الثاني مرتدياً باروكة ويعلو رأسه علامة " الكا "

- كما نقش علي عمود الظهر الخاص به الاسم الحوري للملك رمسيس الثاني " كا نخت مري ماعت " بمعني " الثور القوي محبوب ماعت" ويمكن تفسير مفهوم " الكا " بأنه مزيج من شخصية الإنسان وقوته الفاعلة، وتكتب الكلمة " كا " بعلامة هيروغليفية علي شكل ذراعين مرفوعين إلي اعلي.

- كان الملك باعتباره نقطة الاتصال ما بين العالمين البشري والإلهي مفعمًا بقوة حيوية مختلفة وهي " الكا " الملكية والتي يعتقد أن كل ملك من ملوك مصر القديمة عبر تاريخها كانت تمتلكه تلك القوة الحيوية الفاعلة، ولم تكن تلك الطاقة الحيوية في نظر قدماء المصريين تنبع من داخل الانسان لكنها كانت تمنح له من مصدر خارجي وهذا المصدر هو أرواح الاجداد العظماء .