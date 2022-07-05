شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بتجليس الأنبا أنيانوس على كرسى إيبارشية بنى مزار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية بنى مزار والبهنسا، مساء أمس باستقبال وتجليس أسقفها الجديد نيافة الأنبا أنيانوس، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول فى بنى مزار، بحضور 22 من أحبار الكنيسة.

وأقيمت صلوات العشية والتجليس وتلاوة تقليد الأسقفية وتوقيع الأحبار الحاضرين عليه.

وتضمن الاحتفال من بعد التجليس عددًا من الكلمات للأنبا بولا مطران طنطا نيابة عن الأحبار الحاضرين، وكلمة لنيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر (الدير الذي ترهب فيه نيافة الأنبا أنيانوس)، وكلمة لمجمع كهنة كهنة بني مزار ألقاها القمص بشارة، وكلمة للأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والنائب البابوي الذي كان مسؤولًا عن بني 3 بعد نياحة مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس، وكلمة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفي الختام ألقى نيافة الأنبا أنيانوس كلمة شكر.

وشارك في التجليس من أحبار الكنيسة الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير ابقديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، والأنبا إغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى.



تجليس الأنبا أنيانوس



جانب من التجليس