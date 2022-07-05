متحدث الصحة: حوالى 6 ملايين مواطن حصلوا على الجرعة التعزيزية ضد كورونا

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الكورونا لم تختف ومازلنا فى الوباء، متابعا: "حاليا نحن فى أقل معدلات الحجز فى المستشفيات من مصابى كورونا".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، يجب أن تحصلوا على تطعيم كورونا والتزموا بالإجراءات الاحترازية.

وتابع متحدث وزارة الصحة: "الإجراءات الاحترازية والتطعيم سر الحفاظ على ضع صحى وبائى آمن"، لافتا إلى أن الدولة وفرت التطعيمات بالمجان ومسألة التلقيح لم تعد تحتاج إلى إجراءات كبيرة.

وقال متحدث وزارة الصحة: "37.5 مليون حصلوا على الجرعتين"، موضحا أن حوالى 6 ملايين حصلوا على الجرعة التعزيزية.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، أنه لا يوجد ارتباط علمى بين ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الفيروس، ولكن ارتباط ضئيل مع الرطوبة، مشيرا إلى أن تحورات أوميكرون ليست أكثر شدة من أوميكرون.