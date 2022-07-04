شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: تنفيذ كل الإنشاءات فى محطة عدلى منصور بأيدٍ مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تنفيذ كل الإنشاءات فى محطة عدلى منصور بإيدى مصرية وتعاونت فيها 20 شركة، وتم الاستعانة بالجانب التقنى فى القطارات بالصين، مضيفا أنه تم وضع وسائل بصرية وسمعية لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك وضع كاميرات مراقبة داخل القطارات من الداخل والخارج وكذلك التحكم إلى بشكل كامل.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقيه" على قناة المحور، إلى أن محطة عدلى منصور هى المحطة الأضخم فى الشرق الأوسط، وتجمع بين 3 مواصلات مجمعة فى نفس المكان، حيث تجمع نهاية مترو الخط الثالث، ومحطة القطار الكهربائى الحديث، ومحطة سكة حديد السويس، بجانب 4 وسائل مواصلات أخرى، مؤكدًا أنه لا توجد دولة فى العالم تجمع 7 وسائل مواصلات مثلما الحال فى محطة عدلى منصور.

وأضاف أن القطار الخفيف ينقل المواطنين إلى المدن الجديدة بشرق القاهرة حتى العاصمة الإدارية، والأسعار تبدأ من 15 جنيها حتى 35 جنيها، موضحا أن هناك خطة من الدولة بتحويل شبكات النقل إلى وسائل حديثة بشكل علمى، وتكون صديقة للبيئة.