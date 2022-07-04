مكافحة كورونا: كل المصابين بمصر "أوميكرون" وليس هناك حالات عنيفة أو حرجة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تشهد ارتفاع نسبى فى عدد حالات إصابات كورونا المسجلة، وكان هناك اجتماع للجنة العلمية لمكافحة كورونا، لما استشرفته من بوادر ارتفاع فى عدد الحالات.

أضاف محمد النادى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث، مع الإعلامى سيد على، أن اللجنة العلمية ناقشت خلال اجتماع اليوم، عن التحاليل والفحوصات وتجارب العلاج والتشخيص فيما يتعلق بكورونا، متابعا: "حتى الآن لا تزال الكورونا محتفظة بالصورة المستأنسة، ومتحور أوميكرون هو السلالة السائدة الآن ولم يعد هناك وجود للدلتا".

وأكمل عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "متحور كورونا يحدث أعراض تتشابه مع الأنفلونزا تماما، والتعامل معه يأخذ صورة التعامل مع الأنفلونزا مثل وجع الزور والسخونية وتكسير الجسم وهمدان وتصيب أكثر من شخص فى الأسرة، ولكن حتى الآن ليس هناك حالات عنيفة أو حرجة".