شكرا لقرائتكم خبر عن اجازة عيد الاضحى .. من السبت للخميس مدفوعة الأجر بالوزارات والمصالح الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث جوجل عن موعد اجازه عيد الاضحى المبارك هذا العام، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، اجازه رسمية مدفوعة الأجر.

​اجازة عيد الاضحى 2022

وأوضح مجلس الوزراء فى بيانه أن الإجازة للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وذكر مجلس الوزراء أن أعمال الامتحانات مستمرة وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



رئيس الوزراء يعلن اجازة عيد الاضحى

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقى أية شكاوى من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى والتنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم، الدواجن ومنتجاتها، الأسماك ومنتجاتها.

ومن ناحيته، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم شن حملات بأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها خاصة المفروم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تمت مخاطبة إدارة مجازر اللحوم بالمديريات وفروعها داخل المحافظات لرفع حالة الاستعداد القصوى لتامين سلامة انتاج اللحوم بالأسواق، ووضع خطة بتكثيف المرور على مجازر الحيوانات متابعة أعمالها على مستوى المحافظات.

وتقرر إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر والعاملين، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى الفترة ما قبل عيد الأضحي، وتوفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.