وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 57 ألفا و383 معلمًا

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن ترقية 57 ألفا و383 معلمًا، بعد انتهاء الأكاديمية المهنية للمعلمين من إجراءات الترقية مع مراعاة أقدمية حقوقهم فى الترقية مع العلم أن كل دفعة تحتفظ بأقدميتها فى الترقية.

ونص الكتاب الدورى، على أنه اعتبارًا من 1/1/2021 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

كما نص الكتاب الدورى، على أن "يُصدر المحافظون –كل فى نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقى متطلبات الترقية، على أن يُمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالى لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية".