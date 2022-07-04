شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: طفرة استثمارية فى أنحاء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: 1.45 تريليون جنيه تكلفة التوسع فى المشروعات القومية.. طفرة استثمارية فى أنحاء مصر.. الرئيس السيسى يجتمع بالمجموعة الاقتصادية ويوجه باستهداف خفض نسبة الدين وترشيد الإنفاق الحكومى

واقرأ أيضا..1.45 تريليون جنيه تكلفة التوسع فى المشروعات القومية.. طفرة استثمارية فى أنحاء مصر.. القطاعات الخدمية والإنتاجية تستحوذ على النسبة الأكبر للاستثمارات الموجهة لتطوير المرافق العامة.. والإنفاق على الصحة والتعليم أولوية وتحديث المترو

الرئيس السيسى يجتمع بالمجموعة الاقتصادية ويوجه باستهداف خفض نسبة الدين وترشيد الإنفاق الحكومى.. رئاسة الجمهورية: نمو الإيرادات بلغ 20 % ومعدل نمو المصروفات نحو 15 % وتحقيق فائض أولى 97 مليار جنيه بنسبة 1.3 %





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