شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: يجب توظيف الأصول الروسية المجمدة فى إعادة الإعمار ببلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، ضرورة توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة الإعمار بأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا خلال مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار في أوكرانيا إن بعض الدول بدأت بمصادرة الأصول الروسية.

وأوضح رئيس وزراء أوكرانيا أن مصادر التعافي الأخرى هي المنح والقروض الميسرة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، والاستثمارات، فضلا عن ميزانية الدولة.