أخبار مصر

أوكرانيا: يجب توظيف الأصول الروسية المجمدة فى إعادة الإعمار ببلادنا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: يجب توظيف الأصول الروسية المجمدة فى إعادة الإعمار ببلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، ضرورة توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة الإعمار بأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا خلال مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار في أوكرانيا إن بعض الدول بدأت بمصادرة الأصول الروسية.

وأوضح رئيس وزراء أوكرانيا أن مصادر التعافي الأخرى هي المنح والقروض الميسرة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، والاستثمارات، فضلا عن ميزانية الدولة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا