شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: سنباشر غدا إجراءات قبول عضوية السويد وفنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يستعد لاستقبال حليفين جديدين يتمتعان بقوات وقدرات عسكرية هائلة، وسيباشر يوم غد إجراءات قبول عضوية السويد وفنلندا، وفقا لروسيا اليوم.

وشاركت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو في المناقشات النهائية في مقر المنظمة في بروكسل الاثنين، قبل التوقيع المقرر على بروتوكولات الانضمام الثلاثاء.

وبدأت عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء في التحالف.