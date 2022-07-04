شكرا لقرائتكم خبر عن موقع السفر "لونلى بلانت" يضع قائمة بأفضل 5 متنزهات ومحميات طبيعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتم موقع السفر والسياحة الشهير "لونلى بلانت" بتسليط الضوء على أفضل المتنزهات الوطنية والمحميات فى مصر، وقال تحت عنوان " أفضل الحدائق الوطنية فى مصر تضم الصحارى والجبال وشعاب البحر الأحمر"، إن مقاصد مصر السياحية لا تقتصر فقط على التاريخ، ورغم انبهار العالم بثرواتها التاريخية مثل الأهرامات ومقابر الفراعنة والمعابد الشاهقة، إلا أنها تتمتع بطبيعة ساحرة تشمل الصحارى والجبال والبحار.

ووضع الموقع قائمة بأفضل 5 منتزهات الوطنية فى مصر، كان أولها، محمية رأس محمد الوطنية، والذى وصفها بأنها أفضل حديقة وطنية للغواصين.

وقال الموقع إن مساحة رأس محمد تبلغ 480 كيلومترًا مربعًا، 70٪ منها بيئة بحرية. على الطرف الجنوبى لشبه جزيرة سيناء، يشتهر هذا الرأس بأنه أحد أفضل 10 وجهات للغوص فى العالم، حيث يضم أكثر من 200 نوع من الشعاب المرجانية الصلبة واللينة، يميزها التنوع البيولوجى الرائع.

أما الصحراء البيضاء، فاحتلت المركز الثانى فى القائمة حيث وصفها الموقع بأنها "أفضل الحدائق الوطنية للمناظر الطبيعية الصحراوية".

وتعد التكوينات الصخرية الطباشيرية فى محميات الصحراء البيضاء الوطنية واحدة من أكثر المناظر الطبيعية سريالية في مصر. لقد ضربت الرياح المحملة بالرمال الصخور على مدى آلاف السنين.

وعند غروب الشمس، تتلألأ الصخور البيضاء بألوان زهرية وردية في الضوء المحتضر، وتحت البدر تلوح فى الأفق من الظلام، وتتخذ توهجًا شبحيًا. يعد التخييم تحت النجوم المحاطة بهذه النتوءات الصخرية الطريقة الأكثر شعبية للزيارة.

وفى المركز الثالث، اختار "لونلى بلانت" محمية سانت كاترين، أفضل متنزه لممارسى رياضة المشى لمسافات طويلة.

وقال أنه فى قلب صحراء جنوب سيناء، اكتسبت محمية سانت كاترين مكانة المنتزه الوطنى بسبب بيئتها الطبيعية الوعرة - موطن أعلى القمم فى مصر - وتراثها الثقافى والدينى الغني. تعد هذه المحمية البالغة مساحتها 4250 كيلومترًا مربعًا أساسية لمعتقدات الديانات التوحيدية الرئيسية الثلاثة.

يُعتقد أن جبل سيناء أو جبل موسى هو الموقع الذى تلقى فيه موسى الوصايا العشر، وعند سفح الجبل يوجد دير سانت كاترين.

وجاء وادى الحيتان فى المركز الرابع فى قائمة موقع السفر الشهير، حيث وصفه بأنه "الأفضل للمناظر الطبيعية الصحراوية التى يسهل الوصول إليها من القاهرة".

وقال إن هذا الوادى الصحراوى محاط بكثبان برتقالية ويمثل الموقع الذى تم فيه اكتشاف أغنى مخبأ لحفريات الحيتان القديمة فى العالم. ومن العظام الموجودة، قام علماء الحفريات بتجميع القصة التطورية للحيتان.

وأخيرا، اختار الموقع محمية وادى جمال ضمن قائمة أفضل المتنزهات الوطنية باعتبارها أفضل حديقة لمغامرات الصحراء البعيدة.

وقال الموقع إن المحمية تعد ثالث أكبر وادى فى مصر، وتضم 4770 كيلومترًا مربعًا من الصحراء الشرقية، و2000 كيلومتر مربع أخرى من البحر. وتقع على الساحل الجنوبى للبحر الأحمر. ويتلألأ الخط الساحلى للمحمية بشواطئ طبيعية مثل البحيرة ذات الرمال البيضاء فى شرم اللولى، حيث يأتى المسافرون النهاريون من مرسى علم للغوص فى البحر الفيروزى الباهت.

قد يكتشف الغواصون أبقار البحر والسلاحف الخضراء فى الأعشاب البحرية حول جزر وادى الجمال البحرية. يتجه عدد أقل من الناس إلى الداخل لاستكشاف صحراء وادى الجمال، موطن الغزلان والوعل النوبى، وآثار مناجم الزمرد من العصور البطلمية والرومانية.

وكان وادى جمال أحد أهم مصادر الزمرد فى العالم القديم. كانت المنطقة غنية بالأحجار الخضراء البراقة لدرجة أن الرومان أطلقوا عليها اسم جبل الزمرد.