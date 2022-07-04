أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، فى بيان صحفى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

جنايات قنا الاقتصادية: تأجيل قضية "مستريح أسوان" لجلسة 8 أغسطس المقبل

أجلت محكمة جنايات قنا دائرة الجنايات الاقتصادية، جلسة قضية مصطفى البنك، مستريح أسوان، والمتهم بالنصب الاحتيال على الأهالى بمحافظة أسوان، ليوم 8 أغسطس القادم.

أتاحت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT ركوب القطار للجمهور، وذلك بداية من محطة عدلى منصور المركزية حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه تم زياردة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية إلى 120 طن يومياً، كما يتم طرح أيضا أكثر من 40 طن لحوم برازيلي مجمدة يوميا بالمجمعات ‏الاستهلاكية مع سعر اللحوم المجمدة، من 90 إلى 85 جنيها ‏للكيلو الواحد.

بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيلوزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية