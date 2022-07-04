شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يعلن عن حاجته لمحفظى قرآن كريم من العاملين بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل محفظين للقرآن الكريم بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف ؛ وَفقَ الضوابط والشروط التالية..

- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

وستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة.

علمًا بأن التقديم يبدأ من اليوم الاثنين4 يوليو 2022م، وينتهي في يوم الأحد 24 يوليو 2022. وعلى الراغبين في التقدم الدخول على هذا الرابط للتسجيل : من هنـــــا

https://service.azhar.eg/Services/rewaqJobs