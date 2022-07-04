رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المركز الإعلامى للهيئة

القاهرة - سامية سيد - أصدر اليوم المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة، القرار رقم 152 لسنة 2022 بتشكيل المركز الإعلامي لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد فكري صالح نائب رئيس الهيئة الأمين العام، وعضوية المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد علي وأحمد سعد محمود عبد العاطي نائبا رئيس الهيئة، والمستشارة دنيا أحمد حسين عرفة وكيل الهيئة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012