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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يعلن تشكيل المكتب الفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 147 لسنة 2022 بتشكيل المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة وعضوية 14 مستشارًا، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة.
وهم المستشارين " هانى محمد وطارق السيد وإسماعيل عبد الدايم والنميري عبد الفتاح وياسر عبد الفتاح وبليغ حمدى ومحمد صديق وأحمد السيد ويمنى محمد رضا ومحمود السعيد وباسم صابر ومحمد عاصم واحمد محمد وسامح عيد وسمير ناجى".
نص القرار
نص القرار