شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيوم: استقبال وحل 13 ألف شكوى خلال النصف الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن استقبال الشركة نحو 13 ألف شكوى واستفسار على مدار الأشهر الستة الماضية، من مختلف مصادر الشكوى (الخط الساخن _المركز الإعلامى _البوابه الحكومية لمجلس الوزراء).

وأضاف أنه تم التعامل وحل كافة الشكاوى خاصة تلك المتعلقة بجودة مياة الشرب أو كسور خطوط المياه علاوة على استقبال الشكاوى الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك مشروع توسيع خدمات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبى للإعمار وإعادة التنمية مؤكدا استمرار سعى الشركة للتواصل الفعال مع المواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد النجار أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بكافة شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على وضع حلول فعالة لها في اسرع وقت، وذلك فى إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن الشركة تتيح للمواطن الإبلاغ عن الشكاوى وأعطال المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى علاوة أو من خلال الواتساب على رقم ٠١٢٧٥٣٥٨٥٣٨، كما يمكن إرسال الشكاوى من خلال تطبيق 125 على الهاتف المحمول أو من خلال ارسال الشكوى عبر صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.