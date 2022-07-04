شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إنشاء 39 شادرا لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو قائم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنشاء 39 شادراً بمحافظات الجمهورية لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها بالنسبة للكيلو القائم، وأن الخراف يتم الكشف الطبي البيطري عليها، ومتابعتها لحظة بلحظة طبياً، بالإضافة إلى مطابقتها للأضحية من حيث السلامة الجسدية والطبية أيضاً، وأن أوزان الخراف الحية يتفاوت ما بين الـ 40 كيلو والـ 70 كيلو .
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن تلك الشوادر تفتح أبوابها أمام المواطنين من الآن حتى ثالث أيام العيد لتوفير احتياجات المواطنين.