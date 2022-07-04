شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: التفتيش على 1400 مركز بيع وتداول أدوية بيطرية خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أى مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بالمرور والتفتيش على 1400 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 وتم رصد 618 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار (126) قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بـ (367) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – اسوان – الإسكندرية – المنيا – القليوبية – مطروح – المنوفية – أسيوط – القاهرة – قنا – كفر الشيخ – الجيزة - الفيوم)، تم عمل 8 محاضر جنح بمحافظات بنى سويف، كفر الشيخ، الإسكندرية وتم عمل (58) محضر (إداري) بمحافظات: القليوبية – الإسماعيلية – بنى سويف – المنوفية – أسيوط – البحيرة – القاهرة – الشرقية – الإسكندرية – اسوان – الغربية.

وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ (185) مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – الغربية – الدقهلية – المنوفية – الإسكندرية – الإسماعيلية – الجيزة – الأقصر – الفيوم – القاهرة.

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، أو المستوردة وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.