شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ترحب بالإنجاز الناجح لخط مترو القاهرة الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، بالإنجاز الناجح للافتتاح الرسمي للخط الثالث لمترو القاهرة الجديد في محطة عدلي منصور.

وفى بيان لبنك الاستثمار الأوروبى، قال: نهنئ جميع الذين عملوا بجد خلال العقد الماضي لتمكين افتتاح قسم جديد من خط مترو القاهرة 3، معلنًا تقديم 600 مليون يورو للمشروع الذي سيحول النقل إلى ملايين الأشخاص كل يوم، يوفرون وسيلة نقل أسرع وأكثر استدامة ويساعد على تخفيف الازدحام المروري في العاصمة المصرية.

وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الخط 3 هو نموذج للنقل المستدام في المدن العالمية من شأنه تحسين الوصول إلى الوظائف والتعليم ، والحد من التلوث وتقليل انبعاثات الكربون.

وأضافت فيجليوتي: "يعتبر الخط الثالث لمترو القاهرة مشروعًا بالغ الأهمية لتحويل النقل المستدام وتنفيذ العمل المناخي في مصر، ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا رئيسيًا لاستثمارات النقل في مصر ، ويُظهر افتتاح المرحلة الثالثة من خط مترو القاهرة اليوم كيف يمكن للاستثمار طويل الأجل بدعم من Team Europe ، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، أن يوفر بنية تحتية للنقل على مستوى عالمي لإفادة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في القاهرة ".

وقدم بنك الاستثمار الأوروبي، 600 مليون يورو لبناء الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، ويعد المشروع أكبر مشروع نقل منفرد يدعمه بنك الاستثمار الأوروبي في إفريقيا.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي مؤسسة الإقراض طويلة الأجل التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن زيارة هذا الأسبوع ستكون فرصة لمناقشة الإصلاحات والظروف الاقتصادية لتوثيق التعاون بين مصر وأوروبا.

المشروع مدعوم أيضًا بتمويل بقيمة 300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة دعم بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

وسيعمل الخط 3 لمترو القاهرة على تحسين التنقل الحضري وتقليل الازدحام المروري لأكثر من 20 مليون شخص يعيشون في القاهرة، وسيساهم تحسين شبكة النقل في القاهرة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وخضراء وتنمية حضرية في مصر.

وفي مايو 2021 ، وافق بنك الاستثمار الأوروبي ومصر على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار يورو لمشاريع المترو والترام في الإسكندرية والقاهرة.

في العام الماضي قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من مليار يورو للاستثمار في الأعمال والاتصالات والنقل في مصر.