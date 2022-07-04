أنشطة صندوق مكافحة الإدمان تصل بحيرة البرلس لتوعية الصيادين بأضرار المخدرات

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القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مبادرة لتوعية الصيادين ببحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ بمخاطر الإدمان، وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023. "

وحرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على التواجد مع الصيادين وسط النيل ببحيرة البرلس واستهدفت المبادرة التوعية بأضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطى المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى على استمرار تكثيف البرامج التوعوية لحماية الفئات المختلف من الوقوع فى براثن الإدمان لاسيما الفئات الأكثر عرضة للتعاطى مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن المبادرة تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل الصيادين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطى تعطى قوة تحمل فى العمل وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين فى العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

فيما لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الصيادين ويقوم المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الصيادين ولافتات تحمل صورة "محمد صلاح" ورقم الخط الساخن "16023" ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات".



المبادرة التوعية بأضرار المخدرات



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان تصل بحيرة البرلس