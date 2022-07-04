عيادات بعثة الحج قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ7753 من حجاج مصر بمكة والمدينة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 7753 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأحد، من بينهم 5497 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و2256 حالة فى عيادات المدينة المنورة، مشيرة إلى أن عدد المترددين بلغ 2021 حالة خلال أمس فقط.

وقال الدكتور "حسام عبدالغفار " المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية إلى المستشفيات ،ليصبح إجمالى الحالات بالمستشفيات 7 حالات ،خمسة منهم بمكة المكرمة ، وحالة بالمدينة المنورة ، وحالة بجدة .

وأكد "عبدالغفار "على أن جميع الحالات مستقرة حتى الأن ،ويتم المرور عليهم عدة مرات يوميا ، لافتا إلى الإستمرار فى متابعة الحالات الثلاث من الحجاج والتى تتلقى جلسات الغسيل الكلوى .

من جانبه، أكد مجدداً الدكتور "عمرو قنديل "رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

قال أن البعثة الطبية للحج تقوم بإعداد حقائب تحوى مطويات إرشادية ، بالإضافة إلى الأدوية التى قد يحتاجها الحجاج ، لتوزيعها على الحجاج المصريين خلال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة.

وتابع أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب إتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات ،للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.

أشار قنديل إلى أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 2796 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 2622 ندوة تم تقديمها فى غرف الإقامة، 174 ندوة فى أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الندوات بلغ 18 ألفا و246حاجًا.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.