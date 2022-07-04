شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ سارة البطوطى لتعيينها سفيرة لمبادرتين للأمم المتحدة لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى سارة البطوطي لتعيين الأمم المتحدة لها سفيرة عالمية لمبادرتي "السباق إلى الصفر" و "السباق نحو الصمود" حول تغير المناخ.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لتوليها هذا المنصب كونها المصرية الوحيدة التي تولته، وتتركز الحملتان حول تغير المناخ والتشجيع لاتخاذ إجراءات فورية والقدرة على الصمود في وجه عواقب تغير المناخ، مشيدة بحماس وقدرة الشابات المصريات على تحقيق النجاح والإنجازات العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن سارة البطوطي مهندسة معمارية ورائدة أعمال بيئية فازت بجوائز وترشيحات وحازت على تقدير عالمي، و لديها أيضاً مجموعة واسعة من الخبرات والمعارف في مجال المباني الخضراء والتنمية المستدامة، وتم اختيارها ضمن الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر، وهي أول مصرية وعربية تحصل على جائزة "أشدن بارتنر"(Ashden Partner)كما حصلت على جائزة "UNSDG Vital Voices" لعام 2020، وترشحت لنيل جائزة "ايرث شوت" (EarthShot ) العالمية المتميزة.